خطاب مرتقب لجونسون اليوم.. وتوقع استقالته كزعيم حزب المحافظين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصبه كزعيم حزب المحافظين في كلمة سيلقيها اليوم الخميس.

وأكد متحدث باسم "داونينغ ستريت" لشبكة CNN، الخميس بأن "رئيس الوزراء سيدلي ببيان للبلاد اليوم".

وقال زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، الخميس، إن أخبار قرار جونسون الاستقالة "جيدة للبلاد"، مضيفا أنه "كان ينبغي أن يحدث ذلك منذ فترة طويلة".

وأضاف: "كان دائما غير أهل للمنصب، وكان مسؤولا عن الأكاذيب والفضائح والاحتيال على نطاق كبير".

وتأتي استقالة جونسون "إن حدثت" بعد سلسلة استقالات طويلة في حكومته طالت أكثر من 50 عضوا من مختلف المستويات من بين آخرها استقالة وزيرة التعليم، ميشيل دونيلان بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.

وقالت دونيلان في رسالة استقالتها لجونسون: "لقد وضعتمونا في موقف مستحيل.. أشعر بحزن عميق لأنه وصل إلى هذا الحد، لكن بصفتي شخصًا يقدر النزاهة قبل كل شيء، ليس لدي خيار".