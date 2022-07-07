لندن، بريطانيا (CNN) – قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قام بالتصرف الصحيح بإعلانه الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين.

وفي أول تعليق لها بعد استقالة جونسون، قالت تراس في تغريدة: "لقد اتخذ القرار الصائب"، وأضافت قائلة إن على الحكومة أن تبقى "تحكم حتى اختيار رئيس جديد"، حسب قولها.

وتابعت وزيرة الخارجية البريطانية قائلة: "الحكومة تحت قيادة بوريس حققت إنجازات كثيرة، فقد نفذت الخروج من الاتحاد الأوروبي، ووزعت اللقاحات ودعمت أوكرانيا".

وأردفت تراس قائلة: "نحتاج للهدوء والوحدة الآن ويجب أن نبقى نحكم ريثما يتم اختيار زعيم آخر".

وكان قد أعلن جونسون استقالته كرئيس لحزب المحافظين، الخميس، مشيرا إلى ان قراره مبني على رغبة الحزب بوجود رئيس جديد.

يذكر أن تراس قد تكون مرشحة محتملة لتزعم حزب المحافظين في بريطانيا خلفا لرئيس الوزراء المستقيل.