بوريس جونسون يعلن استقالته من منصبة كزعيم لحزب المحافظين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، عن استقالته من منصبه كرئيس لحزب المحافظين وذلك في خطاب وجهه إلى الأمة من العاصمة البريطانية، لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في خطابه إنه "من الواضح أن إرادة" حزب المحافظين تتمثل بأن يكون هناك زعيم جديد.

وأضاف جونسون أنه سيظل في منصبه حتى يتولى زعيم جديد حزب المحافظين، مضيفًا أنه عين اليوم (الخميس) وزراء جددًا في الحكومة.

وتابع قائلا إن "عملية اختيار هذا الزعيم الجديد يجب أن تبدأ الآن. وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني الأسبوع المقبل".

ويذكر أن جونسون تولى منصب رئاسة الوزراء بتاريخ 24 يوليو 2019، وباستقالته اليوم تنتهي مدة ولايته بعد أقل من 3 سنوات وبالتحديد بعد 1079 يومًا.