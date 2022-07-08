رئيس وزراء أستراليا: بوريس جونسون أجبر على الاستقالة

"كان صديقا حقيقيا لأوكرانيا".. شاهد كيف علق زيلينسكي على استقالة جونسون

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الجمعة، إن نظيره البريطاني بوريس جونسون "أجبر على الاستقالة" من قبل حزبه المحافظين.

وأضاف ألبانيز، في مقابلة تلفزيونية: "أتمنى لبوريس جونسون التوفيق، فهذا تذكير بمدى صعوبة السياسة"، وتابع: "هناك سلسلة من الأحداث تعني أن حزبه أجبره على الاستقالة".

وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنه لا يعتقد أن استقالة جونسون سيكون لها تأثير على العلاقات بين المملكة المتحدة وأستراليا، وشدد على الروابط الدفاعية والتجارية بين البلدين، قائلا: "من الأهمية أن يستمر ذلك بطريقة سلسة، وأنا متأكد من ذلك لأن الدولتين متقاربتين جدا".

وأضاف: "أنا فقط في انتظار نتيجة من يخلف جونسون، سأتواصل معهم عبر الهاتف وأهنئهم، وسأتطلع إلى الاجتماع معهم".

كان جونسون أعلن، يوم الخميس، عن استقالته من منصبه كرئيس لحزب المحافظين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في خطاب إنه "من الواضح أن إرادة حزب المحافظين تتمثل بأن يكون هناك زعيم جديد".

وأضاف جونسون أنه سيظل في منصبه حتى يتولى زعيم جديد حزب المحافظين، مضيفًا أنه عين وزراء جددا في الحكومة.

وتابع قائلا إن "عملية اختيار هذا الزعيم الجديد يجب أن تبدأ الآن، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني الأسبوع المقبل".

يذكر أن جونسون تولى منصب رئاسة الوزراء بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2019، وباستقالته تنتهي مدة ولايته بعد أقل من 3 سنوات وبالتحديد بعد 1079 يوما.