البيت الأبيض يوضح مستقبل العلاقة مع بريطانيا بعد استقالة جونسون

"كان صديقا حقيقيا لأوكرانيا".. شاهد كيف علق زيلينسكي على استقالة جونسون

(CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الخميس، إن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة "لا تزال قوية، ولم يتغير شيء جوهري بين البلدين"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيستقيل.

وأضافت بيير، للصحفيين في البيت الأبيض: "تحالفنا مع المملكة المتحدة لا يزال قويا، وستستمر علاقتنا الخاصة، ولن تتغير".

كان جونسون أعلن، في وقت سابق من يوم الخميس، عن استقالته من منصبه كرئيس لحزب المحافظين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في خطاب إنه "من الواضح أن إرادة حزب المحافظين تتمثل بأن يكون هناك زعيم جديد".

وأضاف جونسون أنه سيظل في منصبه حتى يتولى زعيم جديد حزب المحافظين، مضيفًا أنه عين وزراء جددا في الحكومة.

وتابع قائلا إن "عملية اختيار هذا الزعيم الجديد يجب أن تبدأ الآن، وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني الأسبوع المقبل".

يذكر أن جونسون تولى منصب رئاسة الوزراء بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2019، وباستقالته تنتهي مدة ولايته بعد أقل من 3 سنوات وبالتحديد بعد 1079 يوما.