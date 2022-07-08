طوكيو، اليابان (CNN)-- أصيب رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في طوكيو.

وتابعت الوكالة إن سيارة إسعاف نقلته بعيدًا، ثم نُقل إلى المستشفى بطائرة مروحية طبية، حيث يخضع الآن لعلاج طارئ.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن المسؤول السابق في حالة حرجة الآن، ويخضع لعلاج طارئ من قبل أطباء يقاتلون لإنقاذ حياته.

وألقت الشرطة القبض على تيتسويا ياماغامي، أحد سكان مدينة نارا في الأربعينيات من عمره، على خلفية إطلاق النار، وفقًا لما ذكرته مؤسسة البث الياباني "NHK،" نقلاً عن مصادر بالشرطة.

وذكرت NHK أن الرجل لم يحاول الهرب، وأنه محتجز للاستجواب في مركز شرطة نارا نيشي. ويبدو أنه استخدم مسدسًا مصنوعا يدويًا.

وكان آبي وفقًا لمسؤول من إدارة الإطفاء في مدينة نارا، واعيا ومتجاوبا أثناء نقله إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته مؤسسة البث الياباني نقلا عن الشرطة.