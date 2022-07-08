زيلينسكي يرد لـCNN عن إمكانية التنازل عن أراض لروسيا

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لشبكة CNN، إن بلاده "غير مستعدة للتنازل عن أي من أراضيها لروسيا"، وأضاف أن التنازل عن الأراضي الأوكرانية "لن يكون جزءا من أي مفاوضات دبلوماسية لإنهاء الحرب".

وذكر زيلينسكي، في مقابلة خاصة أذيعت يوم الخميس في برنامج "The Situation Room: "الأوكرانيون ليسوا مستعدين للتنازل عن أراضيهم لروسيا.. هذه أرضنا"، وأضاف: "نتحدث دائما عن ذلك ونعتزم إثباته".

وأقر زيلينسكي بأن روسيا تسيطر على "كل منطقة لوغانسك تقريبًا"، وقال إن قواته "تقاتل الآن في ضواحي هذه المنطقة"، وأضاف أن كييف تراجعت لتجنب خسائر كبيرة في القوات.

واستمرت حرب روسيا مع أوكرانيا الآن لأكثر من 4 أشهر، مع عدم وجود أي مؤشر على تراجع أي من الجانبين قريبًا.

وأجبرت النجاحات المبكرة التي حققتها أوكرانيا روسيا على تقليص أهدافها الأولية المتمثلة في الإطاحة بحكومة كييف، وتركز القوات الروسية الآن على الاستيلاء على الأراضي في شرق أوكرانيا، واحتلت القوات الروسية الآن معظم منطقة لوغانسك، وتتجه نحو مدن في دونيتسك.

وذكرت شبكة CNN، الأسبوع الماضي، أن مسؤولي البيت الأبيض يفقدون الثقة في أن أوكرانيا ستكون قادرة على استعادة كل الأراضي التي فقدتها لروسيا منذ بدء الحرب، حتى بمساعدة أسلحة أثقل وأكثر تطورا تخطط الولايات المتحدة وحلفاؤها لتزويد كييف بها.

وذكر زيلينسكي، لـCNN، أن المساعدات الإضافية من الولايات المتحدة "ستكون مفيدة لكسب الحرب"، وقال إنه ممتن للدعم العسكري الذي تلقته بلاده من واشنطن، وحث الغرب على مواصلة تقديم الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا.

وسلط الرئيس الأوكراني الضوء على تأثير الولايات المتحدة على الدول الأوروبية وكيف يمكن الاستفادة من ذلك في دعم أوكرانيا، وقال: "يمكن للولايات المتحدة التأثير على قرارات الدول الأوروبية وهذا أيضا هو الدعم السياسي".

وأضاف: "يجب أن أكون أمينا، بعض الدول في أوروبا تريد عمل توازن بين علاقتها بروسيا وأوكرانيا، ولكن بفضل المساعدة الأمريكية بدأوا في دعمنا، لذلك، عندما أتحدث عن حجم وسرعة توصيل الأسلحة، فأنا لا أطالب الولايات المتحدة فقط، بل أناشد جميع قادة العالم وأقول إن زيادة المساعدة ستحفظ حياة الأوكرانيين وتساعدنا على استعادة الاراضي التي تحتلها روسيا."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب يمكن أن تنتهي قبل نهاية العام، قال زيلينسكي: "بلادنا ستبقى موحدة، إذا كانت الأسلحة القوية من شركائنا ستأتي إلينا في الوقت المحدد، وإذا كان الحظ السعيد والله في جانبنا، يمكننا تحقيق الكثير من الأشياء قبل نهاية العام ويمكننا إيقاف هذه الحرب، يمكننا إيقاف الجزء العسكري، على الأقل، من هذه الحرب ".

كما كرر زيلينسكي دعوته للرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة كييف، قائلا إنها "ستبعث برسالة إلى روسيا والعالم".

وذكر الرئيس الأوكراني: "نود أن نرى الرئيس بايدن في أوكرانيا، سمعت أنه يؤيد الفكرة، هناك بعض التحفظات الأمنية التي تقف في طريق زيارته، ونحن نتفهم ذلك".

وأضاف أن "زيارات قادة العالم تعطي إشارة.. بأن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، لأنهم يؤمنون بالنصر الأوكراني ولا يخافون من روسيا، إنهم يأتون على الرغم من الصواريخ، ولأنهم لا يخافون من (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.. لأن العالم أكبر بكثير من زعيم دولة واحدة".