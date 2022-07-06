جونسون لزيلينسكي: أوكرانيا يمكنها استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا

بعد نفي بوتين مسؤولية الهجوم.. شاهد ما عثر عليه الادعاء العام بأوكرانيا في موقع استهداف مركز تجاري

(CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا يمكنها استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

ووفقا لمتحدث باسم الحكومة البريطانية، ذكر جونسون، يوم الثلاثاء، أن "العالم يقف وراء أوكرانيا، وأنه يعتقد أن الجيش الأوكراني يمكن أن يستعيد الأراضي التي استولت عليها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا".

وقال المتحدث إن رئيس الوزراء البريطاني أطلع زيلينسكي على أحدث المعدات العسكرية البريطانية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا "بما في ذلك 10 أنظمة للمدفعية وذخائر، والتي ستصل في خلال الأسابيع المقبلة".

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لرئيس الوزراء البريطاني على "زيادة المساعدة الأمنية"، حسبما قال زيلينسكي في خطابه اليومي.

وأضاف: "لقد تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني وشكرته على زيادة المساعدة الأمنية لأمتنا بمائة مليون جنيه إسترليني أخرى، وهذه مساعدة مهمة للغاية بالنسبة لنا".