قارن نفسه بقيصر من القرن الـ18.. شاهد أحدث تبريرات غزو أوكرانيا من قبل بوتين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني إن الجيش الأوكراني يحشد قوة قتالية مُكونة من "مليون فرد" لاستعادة الأراضي في جنوب أوكرانيا التي باتت تحت الاحتلال الروسي.

وقال أوليكسي ريزنيكوف، متحدثا لصحيفة "التايمز" البريطانية، إن الهجوم سيعزز باستخدام الأسلحة الغربية.

وأضاف ريزنيكوف: "أصدر الرئيس الأمر إلى القائد الأعلى للجيش بوضع الخطط. بعد ذلك تقوم الأركان العامة بواجبهم ولتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى خطة تكتيتكية. هذه هي وظيفتي. إنني أكتب رسائل إلى نظرائي في البلدان الشريكة، ويسرد الجنرالات سبب حاجتنا إلى هذا النوع من الأسلحة ثم نحصل على القرارات السياسية".

وأضاف الوزير أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعطى الأوامر لاستعادة المناطق الساحلية في الجنوب، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للاقتصاد الأوكراني.

وقال ريزنيكوف إن أوكرانيا لديها قوة قوامها مليون، تتألف من 700 ألف جندي و300 ألف آخرين من الحرس الوطني والشرطة وقوات الحدود.

وأضاف ريزنيكوف أنه مسرور لأن شركاء أوكرانيا، خاصة وزير الدفاع البريطاني بن والاس، تمكنوا من مساعدة أوكرانيا في إصلاح مخزوناتها من الذخيرة المستنفدة.

ومع ذلك، أضاف ريزنيكوف أنه يود لحلف شمال الأطلسي وشركائه زيادة وتيرة تسليم الأسلحة.

وأوضح: "لقد كانت عملية طويلة، شهر ونصف، لكننا حصلنا على نتيجة. كان لأوكرانيا قوات مسلحة من الحقبة السوفيتية بأسلحة عمرها ثلاثين عامًا. لقد غيرنا هذا في ثلاثة أشهر. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى المزيد، وبسرعة، لإنقاذ حياة جنودنا. كل يوم ننتظر مدافع الهاوتزر يمكن ان نخسر مائة جندي".