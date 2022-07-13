إيران ترد على مقال بايدن "لماذا سأذهب للسعودية" وعوامل استقرار المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على المقال الذي كتبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن بعنوان "لماذا سأذهب للسعودية" والتي تطرق فيها إلى الزيارة والأهداف ولفت فيها على الملف الإيراني والاستقرار في المنطقة.

وقال كنعاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي"، معتبرا أن "هذه التصريحات استمرار لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي بدأت في إدارة ترامب ضد إيران".

وتابع قائلا: "منطقة الشرق الأوسط لن تكون أكثر أمنا واستقرارا إلا من خلال قيام أمريكا بإنهاء سياستها في خلق الانقسام بين دول المنطقة، ووقف تدفق الأسلحة إلى بعض دول المنطقة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتخلي عن سياسة الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني، وإنهاء سياستها في خلق موجة الترهيب من إيران (إيرانوفوبيا).. طالما لم تصحح الولايات المتحدة سياساتها الخاطئة والمسببة للأزمات، فإنها المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

وأضاف: "الحكومة الأمريكية السابقة، بانسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي، تسببت بالفعل في إلحاق أضرار جسيمة باستراتيجية الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الخلافات.. وأن الحكومة الأمريكية الحالية تتبع نفس النهج مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية وسياسة فرض الحظر علی إيران".

وقال إن ما ورد في المقال الأخير للرئيس الأمريكي "رواية أحادية الجانب وغير واقعية لسياسات الحكومة الأمريكية في منطقة غرب آسيا، وإذا كان المسؤولون الأمريكيون يرغبون في إرساء السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، من الأفضل لهم أن يتفهموا الحقائق الجديدة للعالم وأن يتجنبوا محاولة فرض القيم الأمريكية والنزعة الأحادية وأن يسمحوا لدول المنطقة بالعمل على أساس قيمها ومصالحها وواقعها لضمان أمنها ومصالحها الجماعية في إطار التعاون الإقليمي".