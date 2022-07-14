الكرملين يوضح هل سيبحث بوتين شراء مسيرات خلال زيارة إيران

(CNN)-- أعلن الكرملين، يوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور إيران، الأسبوع المقبل، لن يناقش شراء روسيا المزعوم لطائرات مسيرة إيرانية.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال، يوم الثلاثاء، للصحفيين، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن إيران تستعد لتزويد روسيا بطائرات بدون طيار، وستبدأ في تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيلها خلال الشهر الجاري.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، ردا على سؤال حول تصريحات سوليفان، إن الرئاسة الروسية "ليس لديها تعليقات على هذا الأمر"، وأضاف في وقت لاحق أن الموضوع لن يناقش عندما يسافر بوتين إلى إيران يوم الثلاثاء.

وكانت إيران رفضت تعليقات جيك سوليفان، لكنها لم تنكر أنها تستعد لتقديم ما يصل إلى 100 طائرة مسيرة إلى روسيا، لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله، يوم الثلاثاء، إنه لا توجد تطورات جديدة وأن "تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا".