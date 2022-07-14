مع اشتداد المعارك.. فيديو يُظهر سقوط قذائف مدفعية روسية بالقرب من مراسل CNN في أوكرانيا

(CNN)-- اعترفت كوريا الشمالية رسميا بـ"استقلال" المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية، يوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة نقلا عن رسالة من وزير خارجية كوريا الشمالية أن حكومة بلاده "قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".

وأضافت وكالة الأنباء أن الرسالة أعربت عن "رغبة كوريا الشمالية في تطوير العلاقات بين الدولتين في إطار فكرة الاستقلال والسلام والصداقة".

ومنذ ما يقرب من 8 سنوات، كان الجيبان الانفصاليان في لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا موقعا لحرب بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية، والتي خلفت أكثر من 14 ألف قتيل.

وكانت الحرب اندلعت في 2014 بعد أن استولى المتمردون المدعومون من روسيا على مبان حكومية في بلدات ومدن بشرق أوكرانيا.

وترك القتال العنيف أجزاء من لوغانسك ودونيتسك، في أيدي الانفصاليين المدعومين من روسيا، كما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة أثارت إدانة عالمية.