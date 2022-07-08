بوتين: إذا أراد الغرب هزيمتنا في معركة أوكرانيا فليحاول

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بوتين: روسيا "أُجبرت" على غزو أوكرانيا.. وسيسمر حتى يحقق أهدافه

(CNN)-- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الغرب وأوكرانيا بقوله إن الصراع قد يستمر حتى "آخر أوكراني".

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وقال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس النواب الروسي "الدوما": "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة، حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعوهم يحاولون".

وأضاف: "سمعنا باستمرار أن الغرب مستعد للقتال ضدنا حتى آخر أوكراني.. هذه مأساة للشعب الأوكراني.. ومع ذلك، يبدو أن كل شيء يسير نحو هذا".

وألقى الرئيس الروسي باللوم على الغرب في "تشجيعه وتبرير الإبادة الجماعية ضد الناس في دونباس بأوكرانيا".

وقال بوتين: "نحن لا نرفض مفاوضات السلام لكن على من يرفضون المفاوضات أن يعلموا أن ذلك سيزيد من صعوبة التفاوض معنا".

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