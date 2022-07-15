البيت الأبيض يوضح لماذا لجأ بوتين إلى إيران لشراء طائرات مسيرة

(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن روسيا لجأت إلى إيران من أجل الحصول على طائرات بدون طيار جراء "العقوبات القاسية".

وأضاف كيربي، لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، أن "لجوء روسيا إلى إيران للحصول على المساعدة يعكس الكثير عن عزلة البلدين بشكل متزايد عن المجتمع الدولي بسبب أفعالهما في مناطق مختلفة من العالم، وعن مشاكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بتجديد احتياجاته الدفاعية".

وتشير المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، التي رفعت عنها السرية مؤخرا، إلى أنه من المتوقع أن تزود إيران روسيا بمئات الطائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لمسؤولي البيت الأبيض، تستعد إيران لبدء تدريب القوات الروسية على كيفية تشغيلها في أواخر يوليو/ تموز الحالي.

وذكر جون كيربي: "نحن نعلم أن العقوبات قاسية، وكذلك القيود على التصدير قاسية، ونحن نعلم قدرات الرئيس الروسي على تجديد الذخائر والآن أصبحت الطائرات بدون طيار محدودة بسبب الضغط الذي يمارسه بقية العالم على بوتين".

وتابع: "لا أعرف معايير الصفقة التي أبرمها بوتين، ولا يمكنني التحدث على وجه التحديد عن مدى قدرة إيران على تلبية هذه الصفقة".

وقال كيربي إن "الخيار المفضل لبايدن مع إيران لا يزال دبلوماسيا لكن الولايات المتحدة لن تستبعد أي خيار آخر من على الطاولة".