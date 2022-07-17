أوكرانيا: روسيا تنشر مزيد من قواتها في جنوب البلاد في ظل هجمات كييف

كيف أثرت حرب روسيا في أوكرانيا على ظروف الحياة في مصر؟.. شاهد تقرير CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون أوكرانيون إن التدفق المستمر للمعدات العسكرية الروسية يستمر في التحرك غربًا من ماريوبول نحو أجزاء أخرى من جنوب أوكرانيا، حيث جبهات هجوم القوات الأوكرانية.

ويدعم هذا التأكيد مقطع فيديو تم تحديده جغرافيًا مؤخرًا لدروع روسية تتحرك عبر أجزاء من جنوب أوكرانيا.

وقال بيترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول المحتلة، الأحد: "نواصل تسجيل حركة المعدات العسكرية عبر ماريوبول".

وأوضح أندريوشينكو، الذي ليس في ماريوبول، إن "قافلة كبيرة قوامها ما يصل إلى 100 وحدة من المعدات العسكرية مرت عبر المدينة باتجاه منطقة زابوريزهزهيا" يوم السبت. تضمن الحشد عربات قتال مشاة.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، استقر عدد كبير من الجنود الروس، الذين جلبتهم شاحنات كاماز، في قرى منطقتي نيكولسكي ومانهوش" - منطقتان غربي ماريوبول.

في الأسبوع الماضي، حددت CNN موقعًا جغرافيًا لقافلة عسكرية روسية كبيرة متجهة غربًا بالقرب من مدينة ميليتوبول في منطقة زابوريزهزهيا.

в Мелитополе на улице Ивана Алексеева сегодня наблюдают длинную колонну вражеской техники, которая передвигается в сторону Херсона. https://t.co/Y3Y4I8ZCU3

كما تظهر الصور المنشورة في مجموعة مجتمعية محلية في ماريوبول في 15 يوليو/ تموز مركبات عسكرية روسية وهي تتحرك عبر المدينة على الطريق إلى بيرديانسك.

يعتقد بعض المحللين المستقلين أن الروس يحركون قواتهم غربًا على الأرجح لدعم القوات الروسية التي هي في موقع دفاعي في خيرسون بعد تعرضها لهجوم بأسلحة أوكرانية بعيدة المدى.

يوم الأحد، قال إيفان فيدوروف، عمدة ميليتوبول، إنه كان هناك عدد من الانفجارات جنوب المدينة (في ياكيميفكا - حيث فجر مخربون أوكرانيون جسرًا للسكك الحديدية في أبريل/ نيسان). ولم يقدم أي تفسير، لكن القواعد الروسية في المنطقة تعرضت للقصف بالمدفعية الأوكرانية بعيدة المدى ثلاث مرات على الأقل هذا الشهر.

وقال فيدوروف إن القوات الروسية كانت تزيد الضغط على السكان المدنيين في ميليتوبول، حيث أغلقت الأحياء وأجرت استبيانات.

وتابع: "يعيش الناس في الأراضي المحتلة مؤقتًا في مثل هذا الجحيم اليوم. وبالطبع ، سيستخدم (الروس) البيانات التي يجمعونها لإحصاءاتهم المزيفة والاستفتاءات الزائفة."

وقال فيدوروف إن حوالي 500 شخص تقطعت بهم السبل عند نقطة التفتيش التي تسيطر عليها روسيا في فاسيليفكا، آخر نقطة عبور متبقية للمدنيين للوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

في خيرسون، حيث تعرضت مراكز القيادة الروسية ومقالب الذخيرة للهجوم في الأسابيع الأخيرة، تقول القيادة العملياتية في أوكرانيا الجنوبية إن "وحدات قوات الاحتلال الروسية غيرت بشكل كبير نقاط انتشارها، في محاولة للاختباء خلف السكان المدنيين".

وزعمت أن القوات الروسية تخلت عن بعض القواعد خوفًا من المزيد من الضربات و "اختيار مواقع انتشار جديدة في مناطق سكنية مكتظة بالسكان، على أمل ألا تنفذ قوات الدفاع الأوكرانية ضربات قد تشكل تهديدًا للسكان المحليين".