البيت الأبيض يكشف عن خطط روسيا بشأن أوكرانيا.. ويتوعد موسكو

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(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن لديه معلومات استخباراتية تُظهر أن روسيا تخطط لضم أجزاء أخرى من أوكرانيا، مثلما فعلت عندما ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين في البيت الأبيض، إن "روسيا تخطط لإجراء استفتاءات زائفة، وتنصيب مسؤولين غير شرعيين بالوكالة، واعتماد الروبل كعملة رسمية، وإجبار المواطنين الأوكرانيين على التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعاقب روسيا على محاولاتها ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية".

وذكر كيربي أن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأشار جون كيربي إلى معلومات استخباراتية أمريكية عن خطط روسيا، وقال: "بدأت روسيا في طرح نسخة مما يمكن أن نطلق عليه دليل الضم، يشبه إلى حد بعيد ذلك الذي رأيناه في 2014"، وأضاف أن "الاستفتاءات المحتملة يمكن إجراؤها قريبا".

وذكر: "لم يكشف الكرملين عن الجدول الزمني للاستفتاءات، لكن عملاء روسيا في هذه الأراضي يزعمون أنها ستجرى في وقت لاحق من هذا العام، ربما بالتزامن مع الانتخابات الإقليمية الروسية في سبتمبر/ أيلول".

وقال إن منطقتي خيرسون وزابوريزهيا، إلى جانب منطقتي دونيتسك ولوهانسك، كانت الأهداف المحتملة لخطط الضم الروسية.