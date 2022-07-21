روسيا: كوريا الشمالية قد ترسل عمالا للمساعدة في إعادة إعمار دونباس

فيديو من "درون" يظهر الدمار الهائل في ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد أشهر من القصف الروسي

(CNN)- قال السفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، لصحيفة إزفيستيا الروسية الموالية للكرملين، يوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية قد ترسل عمالا إلى المناطق الانفصالية التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا للمساعدة في جهود إعادة الإعمار.

ووصف ماتسيغورا، في المقابلة الصحفية، العمال بأنهم"مؤهلون تأهيلا عاليا ويعملون بجد ومستعدون للعمل في أصعب الظروف، وسيكونوا عنصرا أساسيا في مهمة إعادة إعمار المرافق الاجتماعية والبنية التحتية والصناعية في دونباس التي دمرتها القوات الأوكرانية النازية المنسحبة"، وذلك في تكرار للادعاءات غير المثبتة حول دعم القيادة الأوكرانية للنازية.

كانت كوريا الشمالية اعترفت رسميا، في الأسبوع الماضي، باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها روسيا وسوريا.

وقال السفير الروسي إن "قيادة كوريا الشمالية تعتبر نضال شعب دونباس ضد نظام كييف أمرا عادلا، وأن هذا النظام في كييف دمية في يد واشنطن، التي لا تدخر دماء الشعب الأوكراني، لتحقيق مهامها الجيوسياسية في سياق الضغط على روسيا".

وذكر السفير أنه يمكن تصدير القمح والفحم من شرق أوكرانيا إلى كوريا الشمالية.