واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر إنه "على ما يرام"، ويعاني من "أعراض خفيفة"، وذلك بعد الإعلان، الخميس، عن ثبوت إصابته لأول مرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض، في تصريح لـCNN، إن الأعراض الخفيفة وبروتوكول التشخيص لبايدن (79 عامًا) يعني حتى الآن "العمل عن بعد والراحة" في البيت الأبيض لبقية اليوم.

وأضاف المصدر أنه "لا توجد خطط ولا حاجة حاليا لنقل السلطات التنفيذية" من الرئيس بايدن إلى نائب الرئيس كامالا هاريس، كما حدث في نوفمبر الماضي لمدة 85 دقيقة، عندما كان بايدن تحت التخدير لإجراء فحص روتيني للقولون.

نظرًا لسنه، فإن بايدن معرض لخطر متزايد من آثار الإصابة بكورونا، على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن كبار السن الذين يتم تطعيمهم بالكامل وتعزيزهم يقل بشكل كبير من خطر دخولهم المستشفى والموت.

وتلقى بايدن أول جرعتين من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا في يناير 2021، وأول جرعة معززة له في سبتمبر الماضي وثاني جرعة معززة في 30 مارس الماضي.

وقال منسق البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا الدكتور أشيش جا، لشبكة CNN، إن بايدن "يعاني من أعراض خفيفة، مثل سيلان الأنف، وبعض الإرهاق، مع سعال جاف عرضي"، مضيفا أن الرئيس لم يكن مصابًا بالحمى صباح الخميس.