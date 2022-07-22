الاستخبارات البريطانية تعلق على قدرة روسيا على التجسس في أوروبا

(CNN)-- قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6) ريتشارد مور إن روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أوروبا "بمقدار النصف"، بعد طرد أكثر من 400 ضابط استخبارات روسي في جميع أنحاء أوروبا واعتقال العديد من الجواسيس المختبئين الذين انتحلوا صفة المدنيين.

وأضاف مور، في تصريحات لمراسل شبكة CNN جيم سيوتو، خلال منتدى آسبن الأمني بولاية كولورادو الأمريكية، أنه منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط، طردت الدول الأوروبية قرابة 400 ضابط استخبارات روسي يعملون تحت غطاء دبلوماسي".

وتابع: "نعتقد في المملكة المتحدة أن هذا ربما قلل من قدرتهم على القيام بأعمالهم للتجسس لصالح روسيا في أوروبا بمقدار النصف".

وأضاف أنه تم الكشف عن عدد من الجواسيس الروس الذين يعملون تحت غطاء وانتحلوا صفة المدنيين، وقد تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية أعلنت خلال الفترة الماضية طرد دبلوماسيين روس لأنهم "يهددون الأمن القومي"، ومن جانبها، ردت موسكو بطرد دبلوماسيين تابعين لتلك الدول.