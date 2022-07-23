(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا ليس لها أي تأثير على عملية صنع القرارات التي تخص الأمن القومي الأمريكي.

وصرح جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي، للصحفيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أنه لم يكن هناك أي تأثير على عملية صنع القرار بشأن الأمن القومي".

وأضاف أن بايدن عقد اجتماعا افتراضيا مع فريقه للأمن القومي، في وقت سابق يوم الجمعة، وقال "إنه يعمل بشكل جيد والحكومة مستمرة في القيام بما تحتاجه لحماية الشعب الأمريكي".

في غضون ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض، للصحفيين، إن الحالة المزاجية لبايدن "جيدة للغاية"، وأنه يواصل العمل وتناول وجبتي الإفطار والغداء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ومنسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، أشيش جها، إنهما تحدثا إلى بايدن عبر فيس تايم، في وقت سابق من بعد ظهر يوم الجمعة.

وذكرت بيير: "سألته عما إذا كان لديه رسالة للشعب الأمريكي، وقال الرئيس إنه لا يزال يعمل أكثر من 8 ساعات يوميا وأنه يريد تذكير الأمريكيين بالتطعيم ضد كورونا، لأنه حسب كلماته، هذا مهم".

ومن جانبه، قال الدكتور جها، وهو ليس طبيب الرئيس الأمريكي ولكنه تحدث إلى الطبيب الذي يعالج بايدن، إن بايدن ينام بشكل أفضل ويتناول وجبات الطعام، وأضاف "أنه في حالة مزاجية جيدة جدا".

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي استخدم جهاز الاستنشاق "عدة مرات" منذ إصابته بكورونا، ولكنه أكد أن هذا ليس جزءا من الروتين العادي لبايدن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أصيب بالربو عندما كان أصغر سنا، وقال طبيبه الخاص، يوم الجمعة، إن المرة الأخيرة التي استخدم فيها الرئيس الأمريكي جهاز استنشاق عندما أصيب بنزلة برد في الخريف الماضي.