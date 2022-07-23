(CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، للصحفيين، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت "مؤشرات" على أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا تحاول التخفيف من الآثار التي أحدثتها المنظومة الصاروخية HIMARS عليها في المعارك.

وأضاف المسؤول: "ركز الأوكرانيون قدرا كبيرا من جهودهم على القيادة الروسية، ومناطق التوريد اللوجيستي، التي تشمل جميع أنواع الإمدادات، ولا سيما الذخيرة، وكل تلك الأهداف التي لها تأثير كبير جدا على قدرة الروس على شن عمليات هجومية ومواصلة أي شيء يعتزمون القيام به".

وتابع: "نتيجة لذلك يحاول الروس التخفيف من الآثار من خلال عدد من الوسائل منها التمويه وسرعة الحركة وتغيير المواقع".

ولم يستطع المسؤول الأمريكي تحديد مدى فعالية جهود القوات الروسية للتخفيف من تأثير المنظومة الصاروخية، وقال: "لا أستطيع أن الإخبار بمستوى التأثير، لكن لا يبدو أنه جيد".

ووصف المسؤول التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية دمرت 4 وحدات للمنظومة الصاروخية بأنها "تقارير خاطئة".

وأضاف المسؤول: "وفقا لمحادثاتنا مع الأوكرانيين هذا الصباح، فإن هذه التقارير ليست صحيحة، لذا فإن جميع وحدات المنظومة الصاروخية لاتزال بمثابة شوكة في جانب روسيا".