إنقاذ 674 مهاجرا قبالة السواحل الإيطالية.. والعثور على 5 قتلى

حصري من تونس.. مراسل CNN يتتبع آثار المهاجرين غير الشرعيين عبر المسار الأكثر خطورة إلى أوروبا

مهاجرون يفضلون الموت في البحر المتوسط على العودة إلى ليبيا

تمييز وإشهار مسدس وإجبار على ترك قطار الفرار.. شاهد روايات مهاجرين يحاولون الفرار من أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أنقذ خفر السواحل الإيطالي، السبت، مئات المهاجرين قبالة السواحل الإيطالية.

حسب بيان من خفر السواحل، تم إنقاذ 674 مهاجرا على متن قارب صيد، فيما عثرت السلطات على 5 جثث.

تم العثور على معظم المهاجرين على متن قارب الصيد بينما تم إنقاذ آخرين في الماء.

كان القارب على بعد حوالي 124 ميلاً من كالابريا، جنوب إيطاليا.

وقال خفر السواحل في بيان إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم نُقلوا إلى موانئ في كالابريا وصقلية صباح الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه منظمة غير حكومية ألمانية (سي ووتش)، إنها أنقذت 444 شخصًا من 5 قوارب في 12 ساعة في البحر المتوسط، وفقًا لمنشور يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقول المنظمة إنها تتجه شمالًا وتأمل في تخصيص ميناء آمن قريبًا، وفقًا لتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة سي ووتش، الثلاثاء، إن ما يقرب من 750 شخصًا وصلوا إلى لامبيدوزا في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

سي ووتش منظمة إنقاذ بحري تأسست في عام 2015.

وصل أكثر من 34000 مهاجر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 25000 في نفس الفترة من عام 2021، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.