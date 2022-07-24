روسيا تعترف بقصف ميناء أوديسا.. وزخاروفا: دمرنا البنية التحتية العسكرية

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وزير دفاع تركيا: روسيا أبلغتنا أنه "لا علاقة لها" بضربات ميناء أوديسا الأوكراني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت الخارجية الروسية، الأحد، أن موسكو قصفت ميناء أوديسا بصواريخ "كاليبر" فائقة الدقة، ما أسفر عن تدمير "بنية تحتية عسكرية" للجيش الأوكراني، وفقا للمتحدثة باسم الوزارة، ماريا زخاروفا.

وقالت زخاروفا إن القصف الروسي "الدقيق" أسفر عن تدمير سفينة للبحرية الأوكرانية.

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وكانت قد شنت موسكو هجمات صاروخية على الميناء، السبت، بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا برعاية تركية وأممية.

وأعلن سيرهي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمدينة أوديسا الساحلية الواقعة جنوبي أوكرانيا، أن صاروخين ضربا البنية التحتية للميناء في حين أسقطت الدفاعات الجوية لكييف صاروخين آخرين.

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