بعد فترة حكم مليئة بالفضائح.. نظرة إلى مسيرة بوريس جونسون المهنية كرئيس للوزراء في المملكة المتحدة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- توقفت المناظرة المباشرة الثانية بين المتنافسين على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، ليز تراس وريشي سوناك، بشكل مفاجئ الثلاثاء، بعد لحظات من سماع صوت انفجار في الاستوديو خلف الكاميرا.

كانت المناظرة المباشرة، التي استضافتها Talk TV وصحيفة The Sun البريطانية، تبث رد تراس على سؤال أحد أعضاء الجمهور وتوقفت عن البث بعد ثوانٍ قليلة من سماع الانفجار العالي، حيث بدت تراس مستاءة بشكل واضح.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الكبير. وتواصلت CNN مع Talk TV للتعليق. النقاش لم يستأنف بعد.

وتناقل مستخدمو تويتر مقطع فيديو للحظة رد فعل ليز تراس عند سماع للانفجار.