بلينكن: قدمنا عرضا مهما لروسيا.. وسأتحدث مع لافروف قريبا

(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، اعتزامه التحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 5 أشهر.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يتوقع إجراء الاتصال مع نظيره الروسي هذا الأسبوع لمناقشة "اقتراح مهم" قُدم إلى موسكو "قبل أسابيع" للإفراج عن اثنين من الأمريكيين المحتجزين ظلما، وهما بول ويلان و بريتني غرينر، كما يعتزم مناقشة الاتفاق الموقع مؤخرا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه لن يتفاوض بشأن أوكرانيا خلال الاتصال مع لافروف، مكررا أنهما لن يناقشا الأزمة الأوكرانية بدون وجود حكومة أوكرانيا.

وذكر بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق على "الاقتراح المهم" المقدم إلى موسكو بشأن الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في روسيا.

وكانت شبكة CNN كشفت، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية عرضت الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت مقابل الإفراج عن المواطنين الأمريكيين.

ولم يؤكد بلينكن بشكل مباشر أن بوت كان جزءا من الصفقة، قائلا إنه "لن يدخل في تفاصيل ما اقترحناه على الروس على مدار عدة أسابيع حتى الآن"، وأضاف: "فيما يتعلق بالرئيس، بالطبع لم يكن مشاركا فقط بشكل مباشر، إنه يوقع على أي اقتراح نقدمه، وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالأمريكيين الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي في الخارج، بما في ذلك في هذه الحالة".

ويُشترط الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي في أي تبادل للسجناء، وإلغاء اعتراضات وزارة العدل.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن عائلتي بول ويلان وبريتني غرينر تم إخطارهما من قبل مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قبل إعلان بلينكن عن العرض الذي قدمته واشنطن لموسكو.

وصرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، بأن إدارة بايدن قدمت "عرضا مهما" منذ أسابيع لموسكو، وأضاف: "نريد من الروس أن يتعاملوا مع العرض بجدية".

وشدد على أن الإدارة الأمريكية كانت غير راغبة في تقديم مزيد من التفاصيل حول الصفقة، وقال: "أنا متأكد من أنه يمكنكم جميع تفهم أن ذلك لن يساعدنا في إعادتهما إلى الوطن من خلال التفاوض بشكل علني، لذلك أنا لن أفصح عن المزيد من التفاصيل، لكنني سأقول إن الرئيس وفريقه على استعداد لاتخاذ خطوات غير عادية لإعادتهما إلى الوطن، كما تم مع تريفور ريد، وهذا ما نفعله حاليا"، في إشارة إلى إفراج موسكو، في وقت سابق عن الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد.