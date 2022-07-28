كيم جونغ أون يتوعد أمريكا وكوريا الجنوبية.. ويلوح بالنووي

(CNN)-- قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الأربعاء، إن بلاده "مستعدة تماما لأي صدام عسكري" مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف كيم جونغ أون، في احتفال بمناسبة الذكرى الـ 69 لإبرام الهدنة الخاصة بالحرب الكورية: "قواتنا المسلحة جاهزة تماما لأي أزمة، ونحن على استعداد تام لنشر قوات الردع النووي بدقة وسرعة"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقال إن التدريبات العسكرية التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مؤخرا "تقود العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى المواجهة، و بالقرب من نقطة اللاعودة"، وأكد أن بلاده "مستعدة تماما لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة".

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى "التخلي عن سياسة المواجهة"، وحذر من أنه "إذا استمر في النشاط الحالي، فستتم معاقبة كوريا الجنوبية".

وقال زعيم كوريا الشمالية : "إذا فكرت قيادة كوريا الجنوبية وأفراد العصابات العسكرية في مواجهتنا وضربتنا، فمثل هذه المحاولة الخطيرة سيتم الرد عليها بعقاب فوري حيث سيتم القضاء على يون سوك يول وجيشه".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن سيدة كوريا الشمالية الأولى ري سول جو وقدامى المحاربين في الحرب الكورية حضروا الاحتفال.

وكانت الحرب الكورية بدأت في عام 1950 عندما غزت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية وتم التوقيع على الهدنة في 27 يوليو/ تموز 1953، وتحتفل كوريا الشمالية بهذا اليوم باعتباره "انتصارا على العدوان الأمريكي".