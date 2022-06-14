أمريكا تحذر كوريا الشمالية: مستعدون للرد على الاستفزازات النووية

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إن بلاده "مستعدة لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة المدى" على وضعها العسكري للرد على الاستفزازات من كوريا الشمالية.

وأضاف بلينكن، متحدثا إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي بارك جين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "لا تزال قلقة بشأن احتمالات إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة"، وتابع: "نعلم أن الكوريين الشماليين قاموا باستعدادات لمثل هذا التجربة".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده "تستعد لجميع الحالات الطارئة وتعمل مع الشركاء ليكونوا قادرين على الاستجابة بسرعة".

لكن بلينكن لم يقدم تفاصيل محددة حول الاستجابات المحتملة أو كيف ستبدو التعديلات، وقال إن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بمقاربة دبلوماسية ومستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".