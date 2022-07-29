(CNN)-- حظرت مدينة هانوفر الألمانية استخدام الماء الساخن في المباني العامة واتخذت إجراءات للحد من التدفئة وسط أزمة الغاز الروسي.

وقال مكتب عمدة هانوفر، بيليت أوناي، في بيان، يوم الأربعاء، إن "كل كيلو واط/ساعة يتم توفيره يوفر الغاز".

وهانوفر أول مدينة في ألمانيا تتحول إلى استخدام الماء البارد في المباني العامة، مما يجعل الماء الساخن غير متاح لغسل اليدين والاستخدامات الأخرى في المرافق الحكومية والصالات الرياضية وحمامات السباحة، وستعمل المدينة أيضا على تقليل التدفئة في المباني العامة، فضلا عن إيقاف إضاءة الواجهات والنوافير.

وقال أوناي: "الهدف هو تقليل استهلاكنا للطاقة بنسبة 15٪، جراء نقص الغاز الذي يلوح في الأفق، والذي يمثل تحديا كبيرا خاصة لمدينة كبيرة مثل هانوفر"، وأضاف أن "الوضع لا يمكن التكهن به ومع ذلك، فإن المدينة تحاول الاستعداد بأفضل ما في وسعها".

وتسارع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء، ويوم الثلاثاء، وافق وزراء الطاقة من حيث المبدأ على خفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ من أغسطس/ آب إلى مارس/ آذار.