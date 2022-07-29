روسيا تعلق على طلب وزير خارجية أمريكا التحدث مع لافروف

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن جدول أعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "مزدحم بالاتصالات الدولية مثل انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، وكذلك الاجتماعات الثنائية".

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن لافروف "سيهتم" بطلب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التحدث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما "يسمح الوقت"، بحسب وسائل إعلام روسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن، يوم الأربعاء، اعتزامه التحدث مع وزير الخارجية الروسي، لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من 5 أشهر.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يتوقع إجراء الاتصال مع نظيره الروسي هذا الأسبوع لمناقشة "اقتراح مهم" قُدم إلى موسكو "قبل أسابيع" للإفراج عن اثنين من الأمريكيين المحتجزين ظلما، وهما بول ويلان و بريتني غرينر، كما يعتزم مناقشة الاتفاق الموقع مؤخرا للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وكانت شبكة CNN كشفت، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية عرضت الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت مقابل الإفراج عن المواطنين الأمريكيين.

وذكرت CNN، في وقت سابق يوم الخميس، أن مسؤولي الإدارة الأمريكية محبطون لأن موسكو لم ترد بعد على العرض، وقال المسؤولون، لشبكة CNN، إنهم توقعوا أن موسكو سترحب بالعرض، لكنهم لم يتلقوا ردا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن العرض تم طرحه على روسيا "بشكل متكرر و مباشر" على مدار عدة أسابيع، ويعتزم بلينكن مناقشته في اتصاله المرتقب مع لافروف.