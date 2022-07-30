مصادر تكشف لـCNN عن مطلب لروسيا بشأن صفقة تبادل السجناء مع أمريكا

(CNN)-- كشفت مصادر، لشبكة CNN، أن مسؤولين في الحكومة الروسية طلبوا أن تشمل صفقة تبادل السجناء المقترحة من قبل الولايات المتحدة كولونيل سابق بوكالة التجسس الروسية أدين بالقتل في ألمانيا العام الماضي، إضافة إلى تاجر السلاح المُدان فيكتور بوت.

وقالت المصادر إن الروس أبلغوا الولايات المتحدة بهذا الطلب، في وقت سابق من هذا الشهر، عبر قناة خلفية غير رسمية تستخدمها وكالة التجسس الروسية "FSB".

وأضافت المصادر أن الجانب الروسي يريد الإفراج عن الكولونيل السابق فاديم كراسيكوف، الذي أدين في ديسمبر/ كانون الأول بقتل مقاتل شيشاني سابق، في برلين في عام 2019، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت المصادر لشبكة CNN إن الطلب اعتُبر معضلة لعدة أسباب، من بينها أن كراسيكوف لا يزال محتجزا في ألمانيا، ولأن الطلب لم يتم توصيله رسميًا، ولكن من خلال قناة خلفية لم تنظر الحكومة الأمريكية إليه على أنه ردًا مشروعًا على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي كشفت عنه CNN لأول مرة يوم الأربعاء.

ولكن في تأكيد لمدى تصميم إدارة جو بايدن على إعادة المواطنين الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان إلى الولايات المتحدة، قام المسؤولون الأمريكيون بطلب استفسارات من الألمان حول ما إذا كانوا على استعداد لإدراج كراسيكوف في الصفقة، حسبما قال مصدر حكومي ألماني كبير لشبكة CNN، فيما وصف مسؤول أمريكي هذا التواصل بأنه بغرض معرفة وضع كراسيكوف.

وقال المصدر الألماني إن المحادثات لم ترق إلى المستويات العليا في الحكومة الألمانية وإن إدراج كراسيكوف في الصفقة لم يتم النظر فيه بجدية لكن المناقشات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا تكشف أن المسؤولين الروس قد انخرطوا إلى حد ما على الأقل في الاقتراح الأمريكي.

وفي حين أن الطلب لم يتم تقديمه من خلال القنوات الرسمية، فإن وكالة FSB لديها صلاحيات واسعة وهي جزء أساسي من جهاز الأمن الروسي، واشتهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمل مع وكالة الاستخبارات السوفيتية KGB.

وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN: "من أجل الحفاظ على أفضل فرصة لتحقيق نتيجة ناجحة، لن نعلق علنًا على أي تكهنات".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قدمت "اقتراحًا مهما منذ أسابيع"، وأضاف أن "حكوماتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح".

وتحدث بلينكن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، بشأن الصفقة المقترحة، وقال إنهما أجريا "محادثة صريحة ومباشرة".