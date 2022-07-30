الخارجية الأمريكية توضح هل سيجتمع بلينكن مع لافروف الأسبوع المقبل

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الجمعة، إنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف أثناء وجودهما في كمبوديا لحضور اجتماع وزراء خارجية الآسيان الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن بلينكن سيتوجه الى كمبوديا والفلبين وجنوب إفريقيا و الكونغو ورواندا خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن بلينكن، في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه أجرى "محادثة صريحة ومباشرة" مع لافروف، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الوزيران منذ بدء الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط.

وقال وزير الخاريجة الأمريكي إنه "ضغط على الكرملين لقبول الاقتراح المهم الذي طرحناه بشأن الإفراج عن الأمريكيين اللذين تحتجزهما روسيا بول ويلان وبريتني غرينر".

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن هذا الاقتراح يتضمن عرضًا لمبادلة تاجر الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت.

ولم يقل بلينكن ما إذا كان يعتقد أن موسكو من المرجح أن توافق على الصفقة، كما أنه لم يذكر كيف كان رد لافروف.

وقال وزير الخلريجة الأمريكي: "لا أستطيع أن أعطي تقييما"، لكنه أشار إلى أنه يعتقد أنه من المهم أن يسمع لافروف منه مباشرة بشأن هذه المسألة، وأضاف: "لقد طرحت بالضبط ما قلت أنى سأطرحه معه"، مشيرا إلى إعلانه، يوم الأربعاء، أنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي حول اقتراح تبادل المحتجزين، واتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا ، والمخاوف الرئيسية بشأن ضم روسيا للمزيد من الأراضي الأوكرانية.

وأكد أن الولايات المتحدة لا ترى "استعدادا" من جانب روسيا لإنهاء عدوانها على أوكرانيا، كما شدد على أن "العالم لن يعترف بعمليات الضم وسيفرض تكاليف إضافية كبيرة على روسيا إذا ما مضت قدما في خططها".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن المكالمة بدأت بعد الساعة 12 ظهرا بقليل واستمرت لمدة 25 دقيقة.