تهديدات بكين النارية في ذروتها.. كيف تتعامل الصين مع زيارة بيلوسي المتوقعة إلى تايوان؟

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بكين، الصين (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، إن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى حيث هبطت طائرة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تايوان، الثلاثاء.

وقال وو تشيان: "جيش التحرير الشعبي في حالة تأهب قصوى وسيتخذ سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف مواجهة وإحباط تدخل القوى الخارجية ومحاولات الانفصاليين لـ"استقلال تايوان".

وتأتي زيارة بيلوسي لتايوان وسط تهديدات بالانتقام من الصين التي تطالب بتايوان كجزء من أراضيها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: "لقد أوضحت الصين مرارًا وتكرارًا العواقب الوخيمة للزيارة إلى تايوان، لكن بيلوسي عن علم وعن قصد تسببت في أزمة وخلقت، انتهاكًا خطيرًا لمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة للصين والولايات المتحدة، مما أثر بشكل خطير على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات بين البلدين والجيشين.

وقال تشيان في الوزارة إن هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة تطلق إشارة خاطئة خطيرة للقوى الانفصالية المطالبة بـ"استقلال تايوان" وتزيد من تصعيد التوترات في مضيق تايوان.