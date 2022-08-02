البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

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الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الاثنين، عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار.

وتشمل الحزمة الجديدة على 75 ألف طلقة وكمية غير معلنة من الذخيرة لمنظومة الصواريخ (HIMARS).

وقال البنتاغون، في بيان، إنه تم إقرار حزمة المساعدات لـ"تلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا"، وأضاف أنها "تشمل أسلحة ومعدات يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال للدفاع عن بلدهم".

وفي المجموع، قدمت إدارة جو بايدن حوالي 8.8 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، ومنذ عام 2014، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 10 مليارات دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات العسكرية الأساسية".

ميدانيا، قالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن روسيا تنشر قوات إضافية لتعزيز جناحها الجنوبي، وأضافت هومينيوك أن الجنوب لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لموسكو.