روسيا تبدي استعدادها لمناقشة تبادل سجناء مع أمريكا وتكشف عن شرطها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده مستعدة لمناقشة عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية المتفق عليها بين رئيسي أمريكا وروسيا حصرا، حسبما قال للصحفيين الجمعة في مؤتمر صحفي.

وقال لافروف: "بشأن المحكوم عليهم في روسيا وأمريكا، هناك قناة محددة اتفق عليها الرئيسان وبصرف النظر عما يقوله أي شخص علانية، ستبقى هذه القناة مفتوحة".

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا: "إذا قرر الأمريكيون اللجوء مجددا إلى الدبلوماسية العلنية وإصدار تعليقات صاخبة، مثل تصريحات تُظهر أنهم سيقومون بكذا وكذا، فهذا شأنهم وهذه مشكلتهم"، حسب قوله.

وختم لافروف قائلا: "نحن مستعدون لمناقشة هذا الموضوع، لكن في إطار القناة التي اتفاق عليها الرئيسان، بوتين وبايدن"، حسب قوله.