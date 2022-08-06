روسيا.. اعتقال عالم صواريخ بارز بتهمة "الخيانة"

(CNN)-- ألقت السلطات الروسية القبض على عالم صواريخ بارز بتهمة الخيانة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن أحد زملاء العالم المحتجز.

ويعد الدكتور ألكسندر شيبليوك، مدير معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية في سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ثالث عالم روسي يتم القبض عليه هذا الصيف بتهمة الخيانة.

وقال المدير العلمي للمعهد، فاسيلي فومين، لـ"تاس"، إن شيبليوك تم إرساله إلى مركز الاحتجاز قبل المحاكمة في موسكو.

ويأتي اعتقاله بعد اعتقال كبير الباحثين في المعهد، أناتولي ماسلوف، في 27 يونيو/ حزيران، المتهم بنقل بيانات سرية تتعلق بالصواريخ الفرط صوتية.

وفي 30 يونيو، قُبض على عالم آخر، وهو دميتري كولكر، الباحث في معهد فيزياء الليزر في سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والذي تم تشخيص إصابته بالمرحلة الرابعة من السرطان، وتوفي أثناء اعتقاله.

وتعمل القوات المسلحة في روسيا والصين والولايات المتحدة على تطوير الصواريخ الفرط صوتية التى يمكنها نظريًا الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت ولديها قدرة على المناورة و تخطى الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

ويُعتقد أن روسيا تمتلك في ترسانتها نظام الصواريخ "أفانجارد"، الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018 بأنه "غير معرض للخطر عمليا" أمام الدفاعات الجوية الغربية.