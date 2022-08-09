الشرطة الأمريكية تعلن اعتقال المشتبه به الرئيسي في جرائم قتل 4 مسلمين

(CNN) -- اعتقلت شرطة ألباكركي، أكبر مدن نيو مكسيكو، رجلاً تقول إنه "المشتبه به الرئيسي" في مقتل أربعة رجال مسلمين، حسبما قال قائد الشرطة هارولد ميدينا، الثلاثاء.

وكتب ميدينا في تويتر: "تعقبنا السيارة التي يعتقد أنها متورطة في جريمة قتل رجل مسلم في ألباكركي. تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل. سنقوم بإفادة وسائل الإعلام في وقت لاحق بعد ظهر اليوم".

ووقعت عمليات القتل بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأغسطس/ آب من هذا العام، ووقعت آخر ثلاث عمليات في غضون أسبوعين. كان جميع الضحايا من أصل جنوب آسيوي.

بينما لم تقدم الشرطة تفاصيل حول كيفية وقوع عمليات القتل بالضبط، إلا أنها قالت إن ثلاثة من الضحايا - محمد أفضال حسين (27 عامًا)؛ أفتاب حسين (41 عامًا) ومحمد أحمدي (62 عامًا) "تعرضا لكمين دون سابق إنذار وأطلق عليهم النار وقتلوا".

ثم بعد أن أحيا أفراد المجتمع صلاة جمعة حزينة تليها جنازة لاثنين من الضحايا، تم العثور على رجل رابع - نعيم حسين، 25 عامًا – ميتًا، بعد ساعات من حضوره الجنازة. وأصبح ثالث رجل مسلم يقتل في المدينة خلال أسبوعين والرابع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

في حين أن الشرطة لم تذكر بشكل قاطع أن جميع الهجمات الأربعة متصلة، إلا أنها قالت إنها تبحث في ما إذا كان الأمر كذلك. مع عدم وجود أي شخص رهن الاحتجاز، لم تعلق الشرطة على أي دافع محتمل أو ما إذا كان أي من إطلاق النار يخضع للتحقيق كجرائم كراهية.

لكن كايل هارتسوك، نائب قائد قسم التحقيقات الجنائية بشرطة المدينة، قال إنه من "المقلق للغاية" أن الضحايا كانوا مسلمين ومن أصول مماثلة.

ولم تقدم الشرطة أي وصف لمشتبه به في أعمال القتل. لكنهم قالوا إنهم يسعون للحصول على "سيارة ذات فائدة" قد تكون مرتبطة بعمليات القتل الأربعة. السيارة هي سيارة سيدان فضية داكنة تقول الشرطة إنها قد تكون من طراز فولكس فاغن غيتا.

لكن لم يتضح بعد لمن تنتمي السيارة أو مكانها في الصور التي نشرتها الدائرة. وقالت الشرطة إن السيارة "يشتبه في استخدامها كوسيلة نقل في جرائم القتل الأخيرة لأربعة رجال مسلمين".

وقال رئيس البلدية تيموثي كيلر لشبكة CNN الاثنين: "يعتقد الجميع أن هذه السيارة هي مفتاح ما حدث في حادثتين على الأقل من إطلاق النار. لدينا أيضًا أغلفة صدفية يمكننا ربطها معًا من خلال قاعدة البيانات الوطنية. وهذا يمنحنا بعض الثقة. ولكن قد يكون أمامنا طريق طويل لنقطعه".

يتم تقديم مكافأة قدرها 20000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال المتورط في عمليات القتل. كما أنشأت السلطات بوابة إلكترونية للمقيمين لتحميل مقاطع الفيديو والصور التي يمكن أن تساعد المحققين.

أودت عمليات القتل الثلاثة الأخيرة بحياة رجال من باكستان، ووجهت سلسلة عمليات إطلاق النار انتباه المحققين إلى مقتل رجل أفغاني لم يتم حل لغز مقتله، تم الإبلاغ عنه في عام 2021.

ووقعت جريمة القتل الأخيرة قبل منتصف ليل 5 أغسطس/ آب في منطقة شارع ترومان وغراند أفينيو. وردت الشرطة على أنباء عن إطلاق نار وعثرت على نعيم حسين ميتا جراء إصابته بطلق ناري.

وقال هارتسوك الأسبوع الماضي في إشارة إلى إطلاق النار على محمد أفضل حسين وأفتاب حسين ومحمد أحمدي: "يعتقد محققو جرائم القتل ومحققونا حاليًا أن هناك احتمالًا قويًا بأن يكون الشخص نفسه قد ارتكب هذه الجرائم الثلاث". "بينما لن نتطرق إلى سبب اعتقادنا بذلك، هناك قواسم مشتركة قوية بين جميع ضحايانا - عرقهم ودينهم".