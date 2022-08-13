الشرطة الأمريكية تكشف هوية المشتبه به بمهاجمة سلمان رشدي

تلقى "7 إلى 10 طعنات".. كل ما نعرفه عن الهجوم على سلمان رشدي وموقع الحادثة والأمن في المسرح

مع انتظار دوافع الهجوم على سلمان رشدي.. مؤلف يوضح سبب إثارة كتاب "آيات شيطانية" جدلًا واسعًا

لحظة ما بعد الهجوم على سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" على مسرح في نيويورك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال قائد قوات شرطة نيوجيرسي، يوجين جيه ستانيشوسكي، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إنه تم التعرف على المشتبه به بمهاجمة الروائي، سلمان رشدي، على أنه هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عامًا.

وأضاف أن مطر من منطقة فيرفيو في نيو جيرسي وأن الشرطة تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" والسلطات المحلية لتحديد الدافع وراء إقدامه على مهاجمة رشدي.

وقال أندرو ويلي وكيل أعمال سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، إن الأخير من المحتمل أنه سيفقد إحدى عينيه وأنه على جهاز التنفس الصناعي ولا يمكنه التحدث بالوقت الحالي.

وأضاف ويلي في التصريح الذي أدلى به لصحيفة نيويورك تايمز مساء الجمعة: "قطعت الأعصاب في ذراعه، وتعرض كبده للطعن والتلف.. الاخبار ليست جيدة".