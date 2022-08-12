من تعرض سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" لهجوم على مسرح في نيويورك وإعلان الشرطة عن طعنة في رقبته، إلى ما كشفته مصادر لشبكة CNN عن اتصالات مباشرة بين إدارة بايدن والنظام السوري، وإعلان السعودية عن قيام مطلوب في قضية إرهابية بتفجير نفسه خلال محاولة القبض عليه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
يعاني الملايين في جميع أنحاء أوروبا من بعض أشد الظروف المناخية المسجلة حرارة وجفافًا، حيث أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، أن مناطق شاسعة من إنجلترا انزلقت رسميًا في موجة جفاف، وحثت السكان والشركات في المناطق المتضررة على الحفاظ على المياه قدر الإمكان في أكثر صيف جفافًا منذ 50 عامًا.