من تعرض سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" لهجوم على مسرح في نيويورك وإعلان الشرطة عن طعنة في رقبته، إلى ما كشفته مصادر لشبكة CNN عن اتصالات مباشرة بين إدارة بايدن والنظام السوري، وإعلان السعودية عن قيام مطلوب في قضية إرهابية بتفجير نفسه خلال محاولة القبض عليه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سلمان رشدي مؤلف "آيات شيطانية" يتعرض لهجوم على مسرح في نيويورك

تعرض سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، إلى هجوم أثناء تواجده على مسرح ندوة لمعهد Chautauqua للآداب في نيويورك.



مصدران لـCNN: إدارة بايدن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري

كشف مصدر مطلع ومسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات لشبكة CNN، أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية في محاولة لتأمين الإفراج عن المواطن الأمريكي أوستن تايس.



أوروبا تعاني.. حرائق بالجملة ودرجات حرارة غير مسبوقة وإعلان الجفاف رسميًا في إنجلترا

يعاني الملايين في جميع أنحاء أوروبا من بعض أشد الظروف المناخية المسجلة حرارة وجفافًا، حيث أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، أن مناطق شاسعة من إنجلترا انزلقت رسميًا في موجة جفاف، وحثت السكان والشركات في المناطق المتضررة على الحفاظ على المياه قدر الإمكان في أكثر صيف جفافًا منذ 50 عامًا.



السعودية: مطلوب يفجر نفسه ويلقى مصرعه عند إجراءات القبض عليه وتسجيل 4 إصابات

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الجمعة، قيام مطلوب بتفجير نفسه عند مباشرة الأجهزة الأمنية إجراءات القبض عليه الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 أشخاص.



محمد صلاح يفقد فرصة المنافسة على أفضل لاعب في أوروبا.. وميسي ورونالدو خارج قائمة الـ15

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، عن قائمة أفضل 15 لاعبًا، خلال الموسم الماضي 2021-2022، إضافة للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.