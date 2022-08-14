كيسنجر يشعل تفاعلا بتصريح "نحن على حافة حرب مع روسيا والصين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار هينري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح قال فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية على "حافة حرب مع روسيا والصين.

تصريح كيسنجر جاء خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال فيها: "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن القضايا التي أنشأناها جزئيًا، دون أي مفهوم لكيفية نهاية هذا أو ما الذي من المفترض أن يؤدي إليه".

وتابع كيسنجر حول إن كانت تستطيع الولايات المتحدة إدارة الخصمين (روسيا والصين) من خلال التثليث بينهما، كما كان الحال خلال سنوات نيكسون؟ قال كيسنجر: "لا يمكنك الآن أن تقول إننا سنقسمهم ونقلبهم ضد بعضهم البعض. كل ما يمكنك فعله هو عدم تسريع التوترات وخلق خيارات، ولهذا يجب أن يكون لديك هدف ما".

وكان كيسنجر قد أثار ضجة في تصريحات سابقة اقترح فيها التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا، حيث قال: "يجب أن تبدأ المفاوضات في الشهرين المقبلين قبل أن تحدث اضطرابات وتوترات لن يتم التغلب عليها بسهولة"، وأضاف: "من الناحية المثالية، يجب أن يكون الخط الفاصل هو العودة إلى الوضع السابق"، مما يشير على ما يبدو إلى أن أوكرانيا توافق على التخلي عن جزء كبير من دونباس وشبه جزيرة القرم.