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موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل افتتاح "جيش 2022"، الإثنين، إن روسيا مستعدة لتزويد الدول الحليفة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا بمعدات عسكرية، وإن موسكو منفتحة على تدريب المقاتلين الأجانب.

وقال بوتين: "تعتز روسيا بصدق بعلاقات قوية وودية تاريخيًا مع دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. (نحن) مستعدون لنقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة، من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات القتالية والطائرات بدون طيار".

وأضاف بوتين: "نحن نقدر تقديرًا عاليًا حقيقة أن بلادنا لديها العديد من الحلفاء والشركاء والأشخاص المتشابهين في التفكير في مختلف القارات".

كما شدد بوتين على مزايا تدريب الجنود الأجانب في روسيا، وقال إن روسيا تدعو الحلفاء للقيام بتدريبات عسكرية مشتركة.

وقال بوتين: "كما أننا نرى آفاقًا كبيرة في تدريب العسكريين الأجانب وتدريبهم المتقدم. الآلاف من العسكريين المحترفين من جميع أنحاء العالم هم خريجو الجامعات والأكاديميات العسكرية في بلادنا".

وقال إن روسيا ستواصل العمل بنشاط في هذا المجال المهم.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد بوتين أيضًا بالجيش الروسي لحماية مناطق دونباس الانفصالية في شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين: "في هذه اللحظة خلال عملية عسكرية خاصة، يقوم جنودنا ومقاتلو دونباس بواجبهم بشرف".