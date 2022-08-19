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(CNN)-- أعلنت كوريا الشمالية رفضها "المبادرة الجريئة" التي طرحها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بشأن تقديم دعم اقتصادي لبيونغ يانغ مقابل نزع السلاح النووي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، يوم الجمعة.

ووصفت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المبادرة بأنها "تصريحات شبيهة بالحلم"، حيث انتقدت رئيس كوريا الجنوبية لاقتراحه نزع البرنامج النووي مقابل التعاون الاقتصادي.

وكان يون سوك يول كرر، يوم الاثنين، ما وصفه بـ"المبادرة الجريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي، وهو العرض الذي قدمه لأول مرة خلال خطاب تنصيبه في مايو/ أيار.

وقالت كيم يو جونغ إن "على يول أن يعتني ببلده بدلا من الحديث عن اقتصاد الآخرين وسبل عيش الناس"، وأضافت: "قبل تقييم سياسة سلطات كوريا الجنوبية تجاه الشمال، نحن لا نحب يون سوك يول نفسه"، وتابعت أن كوريا الشمالية "لن تستجيب لأي مبادرات قد يقترحها الجنوب".