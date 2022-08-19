بعد تداول فيديو لها بـ"حفل صاخب".. رئيسة وزراء فنلندا تعلق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعترفت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين باحتفالها "بطريقة صاخبة" بعد نشر مقاطع فيديو خاصة - لكنها قالت إنها غاضبة من تسريب اللقطات إلى وسائل الإعلام والتي أثارت انتقادات المعارضين السياسيين.

وأظهرت مقاطع فيديو مارين، البالغة من العمر 36 عامًا، وهي ترقص مع أصدقاء في مكان خاص، لتعلق رئيسة الوزراء للصحفيين في كوبيو بفنلندا قائلة: "هذه الفيديوهات خاصة وتم تصويرها في مكان خاص.. أنا مستاء من أن تكون معروفة للجمهور".

وأضافت: "قضيت ليلة مع أصدقائي.. احتفلنا بطريقة صاخبة.. رقصت وغنيت".

وتُظهر اللقطات رئيسة الوزراء الفنلندية و5 آخرين وهم أمام الكاميرا ويرقصون.. مقطع آخر يظهر مارين على الأرض وهو تغني باتجاه الكاميرا.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسييس حياة مارين الخاصة في فنلندا، إذ اعتذرت سابقًا للجمهور في عام 2021 بعد ظهور صورة لها في ملهى ليلي، بعد إيجابية اختبار وزير خارجية فنلندا وثبوت إصابتها بفيروس كورونا.