موسكو، روسيا (CNN)-- علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الأولى على مقتل المعلقة السياسية داريا دوغينا التي قُتلت في هجوم بسيارة مفخخة قرب موسكو، السبت.

وبعث بوتين، الاثنين، بتعازيه لأسرة دوغينا، واصفا وفاتها بأنها "جريمة حقيرة ووحشية".

كانت دوغينا ابنة القومي المتطرف الروسي البارز ألكسندر دوغين.

وألقت أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية في وقت سابق يوم الاثنين باللوم على أجهزة الأمن الأوكرانية في مسؤوليتها عن الهجوم.

قال رسلان موزيتشوك، المتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني، لشبكة CNN إن السلطات الأوكرانية ليس لديها أي رد في الوقت الحالي على هذا الادعاء.

وقال بوتين في بيان نُشر على قناة الكرملين في Telegram: "لقد قضت جريمة حقيرة ووحشية على حياة داريا دوغينا، وهي شخصية ذكية وموهوبة ذات قلب روسي حقيقي - طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح".

وأضاف: "كصحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حربية، خدمت الشعب بأمانة... أثبتت بالفعل ما يعنيه أن تكون محبًا لروسيا".