دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الحرس الوطني الأوكراني تقارير وسائل إعلام حكومية روسية عن أن القاتل المزعوم لداريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين المعروف بـ"عقل" وملهم بوتين، كان قد خدم سابقًا في الجيش الأوكراني كعضو في فوج آزوف.

نشرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "RIA Novosti" منشورًا عبر قناة Telegram يديرها قراصنة روس (RaHDit)، زعمت فيه أن المهاجم المزعوم - امرأة - خدمت في آزوف، المصنفة في روسيا على أنها منظمة إرهابية.

وقال الحرس الوطني إن "وسائل الإعلام الروسية نشرت معلومات تفيد بأن جهاز الأمن الفيدرالي أفاد بأن مقتل ابنة أولكسندر دوغين داريا تم إعداده وتنفيذه من قبل أجهزة خاصة أوكرانية".

وقال الحرس الوطني إن المروجين الروس أفادوا بأن المرأة "عملت في السابق كجزء من كتيبة آزوف الأوكرانية. وبالتالي، تحاول تبرير القرار السابق بين مواطنيها بالاعتراف بوحدة من الحرس الوطني الأوكراني على أنها منظمة إرهابية، يظهر فيها الروس" الجرائم التي ارتكبها آزوف "على أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت أن المرأة لم تخدم في وحدة آزوف بالحرس الوطني.

وأضاف الحرس الوطني "من الواضح أنه سيكون هناك المزيد من مثل هذه القصص. خاصة عشية العطلة الرسمية الرئيسية في أوكرانيا".

في سياق متصل، قالت شرطة وحرس الحدود في إستونيا، الاثنين، إن بإمكانها تبادل المعلومات حول الأشخاص الذين يعبرون حدود البلاد "فقط في الحالات التي يحددها القانون"، وليس بسبب اتهامات من قبل الخدمة الخاصة الروسية في وسائل الإعلام، قالت إن المتورط في مقتل ابنة دوغين عبر الحدود إلى داخل إستونيا.

وقال الممثل الإعلامي للشرطة وحرس الحدود الإستوني، راين كيسك، لـCNN في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لم نتلق أي معلومات رسمية أو طلب من السلطات الروسية بشأن هذا الموضوع".

لم تتمكن وزارة الخارجية الإستونية من التعليق ووجهت الاستفسارات إلى وزارة العدل وحرس الحدود.