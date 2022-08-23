(CNN)-- أعلن مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، يوم الاثنين، نتيجة اختبار المخدرات الذي خضعت له مارين بعد أن تسبب مقطع فيديو مسرب لها وهي ترقص مع الأصدقاء في إثارة ضجة في البلاد.

وقال المكتب، في بيان، إن الاختبار لم يُظهر أي دليل على وجود أي مخدرات حيث أن النتيجة جاءت سلبية.

كانت رئيسة الوزراء الفنلندية أعلنت، يوم الجمعة، أنها أجرت اختبارا للمخدرات، وقالت: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك اتهامات خطيرة جدا بأنني تعاطيت المخدرات، وأرى أن هذه الاتهامات خطيرة للغاية وثقيلة".

وأضافت: "لحمايتي القانونية ولمحو مثل هذه الشكوك، رغم أنني أعتبر طلب اختبار المخدرات غير معقول، أجريت اختبارا لتعاطي المخدرات".

وتابعت رئيسة الوزراء الفنلندية، البالغة من العمر 36 عاما، بالقول إنه "حتى في سنوات مراهقتي، لم أستخدم أي نوع من المخدرات".

وأقرت مارين، الخميس، بأنها احتفلت "بطريقة صاخبة" بعد نشر مقاطع فيديو خاصة من الحفل، لكنها قالت إنها غاضبة من تسريب اللقطات، التي أثارت انتقادات من المعارضين السياسيين، إلى وسائل الإعلام.

وأضافت: "مقاطع الفيديو هذه خاصة وتم تصويرها في مكان خاص. أشعر بالاستياء من أنها باتت معروفة للجمهور".

ودفع الفيديو بعض معارضي مارين إلى انتقاد سلوكها باعتباره غير لائق لرئيس الوزراء، وقال النائب المعارض ميكو كارنا، عبر حسابه على تويتر، الخميس، إن مارين "يجب أن تخضع لاختبار المخدرات".

وقالت مارين، الخميس، إن المشروبات الكحولية كانت متاحة في الحفل لكنها لم تكن على علم بأي تعاط للمخدرات.