وزير الدفاع الأوكراني يتحدث لـ CNNعن "أسوأ سيناريو" في الحرب

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(CNN)-- قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، لشبكة CNN، إن بلاده تجاوزت مرحلة "أسوأ سيناريو" للغزو الروسي، وأضاف أن المرحلة الحالية هي "مرحلة استقرار في ساحات المعركة".

وذكر ريزنيكوف، لسام كيلي من CNN في كييف، يوم الثلاثاء، عندما سُئل عما إذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية تنجرف إلى طريق مسدود: "نحن في مرحلة استقرار كل ساحات المعركة مع التحرك الصغير للوحدات، وقد صنعنا الكثير من وسائل الردع الجيدة."

وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن أوكرانيا على وشك الدخول في "مرحلة جديدة" من الحرب مع بدء حملة الهجوم المضاد في اتجاه مختلف.

وعندما سأله كيلي عما إذا كان يخشى أن يبدأ المجتمع الدولي بالتعب من الحرب، قال ريزنيكوف: "أسميها متلازمة التعب، وهي بالنسبة لي أحد التهديدات الرئيسية، ونحن بحاجة إلى العمل مع هذا التهديد، لأننا نحتاج أن نتواصل ونتحدث مع الناس مثلما أفعل معك، وأقولهم لا تتعبوا لأن هذا خطير للغاية بالنسبة لنا".