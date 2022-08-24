مسؤول أمريكي: روسيا "تدفعنا إلى حافة كارثة نووية"

زابوريجيا.. كل ما قد تحتاج معرفته عن هذه المحطة الأوكرانية النووية

مع مواصلة روسيا القصف من "زابوريجيا".. احتمال وقوع كارثة نووية قد يصل 90٪

(CNN)-- قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، يوم الثلاثاء، إن روسيا "تدفعنا إلى حافة كارثة نووية" لاستخدامها محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا "كنقطة انطلاق للحرب".

وأضاف ميلز، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بينما نتحدث، تعيش أوكرانيا والدول المجاورة والمجتمع الدولي بأسره تحت تهديد وقوع كارثة نووية، والناس مرعوبون".

وتابع: "روسيا أوجدت هذا الخطر، ولا يمكن إلا لروسيا نزع فتيله".

وكرر الدبلوماسي الأمريكي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لروسيا "لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية على الفور".

وقال ميلز إن "المنطقة المنزوعة السلاح ستمكن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من السفر إلى المحطة، وإجراء تفتيش وتقييم إجراءات السلامة والأمن وتطبيق الضمانات بشأن أنشطة المحطة النووية الجارية".