واشنطن تؤكد مقتل أمريكي ثالث في حرب أوكرانيا

(CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، مقتل مواطن أمريكي آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في أوكرانيا، واحتراما لخصوصية الأسرة، ليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الحالي".

ولم تكشف وزارة الخارجية الأمريكية عن اسم الأمريكي أو أي تفاصيل حول ملابسات وفاته.

وهذا ثالث مواطن أمريكي يموت في غزو أوكرانيا، حيث قُتل ستيفن زابيرسيلكي في مايو/ أيار وكذلك ويلي كانسيل من سلاح مشاة البحرية في أبريل/ نيسان.

وفي الوقت نفسه، احتجز انفصاليون تدعمهم روسيا اثنين من المتطوعين الأمريكيين يقاتلون من أجل أوكرانيا في دونيتسك.

وذكرت شبكة CNN أن جنديا أمريكيا ثالثا في مشاة البحرية الأمريكية يدعى غرادي كورباسي مفقود أثناء القتال، وكانت آخر مرة سمعت فيها عنه زوجته وأصدقاؤه المقربون أخبارا عنه في إبريل.

وكان كورباسي اختار التطوع للقتال إلى جانب الأوكرانيين، لكنه في البداية لم يتخيل نفسه يقاتل في الخطوط الأمامية، كما قال، لـCNN، صديق للعائلة .