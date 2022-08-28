السفير الأمريكي في الصين: يجب على بكين أن تظهر أنها ليست "عامل عدم استقرار" في تايوان

(CNN)-- قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، يوم الأحد، إن عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان وسط توترات مع الصين يبعث برسالة "واضحة للغاية".

وأضاف كيربي، لمراسل شبكة CNN جيم سيوتو: "عبور السفينتين الحربيتين أمريكيتين يبعث برسالة واضحة ومتسقة للغاية وهي أن البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي سوف يعملان حيثما يسمح لنا القانون الدولي بذلك".

وذكر أنه "تم التخطيط لهذا العبور منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أنه أعلن، قبل عدة أسابيع، أن عبور سفينتين حربيتين سيتم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الخطوة "تتماشى إلى حد بعيد مع سياسة الصين الواحدة، وتتفق تمامًا مع رغبتنا في التأكد من أنه يمكننا مواصلة العمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في وقت سابق من هذا الشهر، وردت الصين بإرسال سفن وطائرات بحرية حول تايوان.

وردا على سؤال حول رد الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي وإيران بشأن محاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، قال كيربي إن الإدارة الأمريكية "لا تزال تأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية".

وأضاف: "أنهم أقرب الآن مما كانا عليه قبل أسبوعين بفضل استعداد إيران للتنازل عن قضيتين رئيسيتين، على الرغم من أنه لا تزال هناك فجوات بين جميع الأطراف هنا".