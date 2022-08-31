(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن مسؤولا كبيرا في الكرملين يقود جهود روسيا لإجراء استفتاءات صورية في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا.

وصرح فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال إفادة هاتفية، بأن "سيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية يقود الاستعدادات للاستفتاءات الصورية في أوكرانيا".

وقال: "كيرينكو مسؤول عن الإشراف على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا قبل محاولة دمجها، وهو أمر سيكون غير قانوني إذا اكتمل".

وسبق أن فُرضت عقوبات على كيرينكو في مارس/ آذار 2021، وفبراير/ شباط 2022، قبل يومين من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا ردًا على قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك كـ"جمهورتين مستقلين".

وكرر باتيل أن الولايات المتحدة لديها تقديرات بأن روسيا يمكن أن تجري استفتاءات زائفة في خيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك وأجزاء من خاركيف، وقال إنها "يمكن أن تحدث في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "نتوقع أن تتلاعب روسيا بنتائج هذه الاستفتاءات من أجل الادعاء زورا أن الشعب الأوكراني يريد الانضمام إلى روسيا".

وتابع: "كجزء من الاستفتاءات الزائفة، ستوظف روسيا بلا شك حملات دعائية وتضليل، وستقوم بتزوير إقبال الناخبين، وتضخيم نسبة أولئك الذين يفترض أنهم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا".

وأكد: "نريد أن نكون واضحين في أي ادعاء من قبل الكرملين بأن الشعب الأوكراني يريد بطريقة ما الانضمام إلى روسيا هو كذبة، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن 3٪ فقط من الأوكرانيين يقولون إنهم يرغبون في أن تكون أوكرانيا عضوا في الاتحاد الجمركي الأوروبي الآسيوي الذي تقوده روسيا".